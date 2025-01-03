Збій стосується систем, який німецькі правоохоронці використовують для контролю в'їзду. Про це пише 24 Канал із посиланням на BILD.

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Як технічний збій впливає на роботу аеропортів Німеччини

Про причину збою наразі не повідомили, однак він утворив затримки в аеропортах.

Нашим колегам доводиться виконувати багато речей вручну, які раніше робила система. На цей момент ми все ще це виправляємо,

– сказав речник Федеральної поліції, відповідальний за аеропорт у Франкфурті.

У зоні безпеки аеропорту Дюссельдорфа утворилися довгі черги. Деякі пасажири чекають по дві години.

В аеропорту повідомили, що наразі неможливо потрапити до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони.

Тим часом в аеропорту Мюнхена великих черг немає, хо є невеликі затримки. Подібна ситуація і в Берліні.

У деяких випадках нам потрібно трохи більше часу, щоб в'їхати в країну. Але в'їзної зупинки немає,

– сказала речниця аеропорту.

В аеропорту Гамбурга також немає черг. Представники аеропорту зауважили, що "збій наразі не впливає на повітряний рух".