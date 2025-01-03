Нещодавні та несподівані затримки в роботі компанії Pratt & Whitney, яка відповідає за обслуговування двигунів флоту авіакомпанії airBaltic, призвели до масштабних збоїв у розкладі польотів. Як наслідок, кілька літаків авіакомпанії не зможуть піднятися в небо, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

airBaltic скасувала тисячі рейсів на літній сезон

Авіакомпанія оголосила, що на літній сезон цього року вимушено скасовує 4670 рейсів.

Внаслідок цього авіакомпанія скасує 19 маршрутів і зменшить частоту рейсів на 21 маршруті… Рейси скасовуються на літній сезон 2025 року, що починається наприкінці березня і триватиме до кінця жовтня,

– деталізували у пресслужбі авіаперевізника.

Так, скасування торкнулося 6 авіамаршрутів з Вільнюса, в тому числі популярного сполучення з Кишиневом. До маршрутів, що зазнали змін, також входять рейси до кількох європейських курортних напрямків, як-от Дубровник, Валенсія, Ібіца та Тель-Авів, а також острів Родос.

Очікується, що скасування численних рейсів призведе до значного порушення планів подорожей і вплине на понад 67 000 туристів.

Пасажирам, які придбали квитки на відповідні рейси, запропонують альтернативні варіанти перельоту або можливість повернення коштів.