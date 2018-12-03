"Зелені чоловічки Кремля": чому берегова охорона Росії небезпечна для НАТО

Російська служба берегової охорони перебуває під контролем ФСБ, тому може бути використана в інтересах Російської Федерації.

Про це повідомив The Nation Interest.

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Після адміністративної реорганізації у 2003 році берегова охорона Росії, що колись була незалежною структурою, тепер поглинута ФСБ. Варто зазначити, що Федеральна служба прийшла на зміну радянського КДБ у ролі елемента внутрішньої розвідки, безпеки й контролю. Таким чином, російська берегова охорона стала правоохоронною службою, яка бере початок саме у сфері охорони морських законів.

Атака Росії проти українських кораблів у Керченській протоці викрила важливі наслідки 15 років контролю ФСБ над береговою охороною Росії. Рівень її інтеграції зі спецслужбою лишається не з’ясованим. Однак, події в Азовському морі вказують на тотальний контроль ФСБ,

– написали у National Interest.

Вони також додали, що атака у Керченській протоці показала координацію дій між ФСБ і армією Росії, а це означає те, що Кремль може використати берегову охорону для організації агресивних "сірих" операцій. Саме тому, США і країни НАТО тепер повинні переглянути свою взаємодію з береговою охороною Росії.



Берегова охорона Росії

На думку National Interest, Російська агресія в Керченській протоці повторює те, як Китай чи Іран використовують поліцейські морські сили для "напівзаконних" дій. Зокрема, Пекін використовує сили берегової охорони й морську міліцію для нарощення своєї присутності у спірних водах, для організації саботажу й атак, супроводу та отримання виправдання для оборонних військових дій, а також для збору розвідувальних даних.

Москва могла умисно застосувати російську берегову охорону проти українських кораблів у Азовському морі так, як це до того зробив Китай, застосувавши невійськову берегову охорону для досягнення стратегічних цілей, при цьому забезпечуючи собі "зручне виправдання" і уникаючи ескалації.

Проте використання федеральних ВМС для перекриття протоки було б небезпечним вчинком, адже так атака проти кораблів України була б відкритою військовою сутичкою. Натомість, застосування берегової охорони юридично робить це правоохоронною проблемою, а не актом війни однієї країни проти іншої,

– зауважили у виданні.

Крім того, Росія вправно використовує юридичні лазівки для порушення міжнародного правосуддя. Випробувавши цю тактику в Україні й Сирії, Росія може оцінити можливості повторити хитрість з береговою охороною ще десь.



Російська агресія

На думку видання, Керченський сценарій Москва може повторити проти Норвегії, адже на острові значна частина російського населення. І це робить його вірогідною мішенню для російської напівлегальної операції. Втім, видання зауважує, що в розпорядженні Осло значно більші військові можливості у небі та морі, ніж в України, тому розрахунки Москви щодо Свальбарда можуть бути більш ризикованими.

Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир українських військових в Азовському морі. У Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шість українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.