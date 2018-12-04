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      Європейський суд з прав людини вимагає даних про українських моряків: з’явилась реакція РФ

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      У Росії розповіли, коли нададуть ЄСПЛ інформацію про українських моряків
      У Росії розповіли, коли нададуть ЄСПЛ інформацію про українських моряків / Фото з відкритих джерел

      У міністерстві юстиції Росії заявили, що нададуть Європейському суду з прав людини інформацію про захоплених українських моряків у "розумні терміни". Там також стверджують, що інформацію щодо стану здоров'я моряків Україна може отримувати по "дипломатичних каналах".

      Відповідну заяву опубліковано на сайті російського відомства.

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      При цьому мін'юст Росії поскаржився Європейському суду з прав людини на "відсутність офіційних документів". У відомстві стверджують, що "Суд прийняв до провадження клопотання, підкріплене в основному посиланнями на публікації засобів масової інформації".

      ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дана в розумні терміни, необхідні для підготовки інформаційного документа, – йдеться у повідомленні.

      У Росії запевняють, що офіційні документи про стан здоров'я українських моряків і наданої їм медичної допомоги могли бути отримані українською стороною від РФ "по дипломатичних каналах і в результаті стандартної в таких випадках міждержавної взаємодії".

      Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ РОСІЇ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Європейський суд
      Джерело: 24 Канал
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