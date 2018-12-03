Денісова анонсувала переговори з Москальковою щодо полонених моряків

Україна добивається зустрічі з моряками, який незаконно взяла у полон Росія.

Про це зявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка планує сьогодні провести переговори з своєю російською колегою Тетяною Москальковою.

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Нині лише з її слів відомо про утримання наших моряків. Та, зрозуміло, запевняє що умови відповідають міжнародним. Хоча сама Москалькова з моряками не бачилася. Такі висновки вона робить зі слів членів московської Громадської наглядової комісії – органу, який контролює утримання заґратованих.

Їх кинули за грати у Лефортово, зняли погони, одягли в тюремний одяг, взагалі невідомо у якому стані знаходяться наші поранені військовополонені,

– заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Його представники єдині, хто відвідав наших бранців. Не пускають до полонених і адвокатів. Про це розповів Микола Полозов, який є захисником капітана катера "Бердянськ" Дениса Гриценка. Свого підзахисного він досі не бачив. Як відомо 21 моряк зараз перебуває в Московському ізоляторі "Лефортово", а троє поранених – у лікарні.

Зараз немає інформації, хто є слідчим по справі, так само як і немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи з Криму до суду. Також відомо, що ще 27 листопада всім 24 українським військовополоненим морякам було пред'явлено звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ,

– сказав адвокат Микола Полозов.

Відеокоментарі щодо моряків:

Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.



Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.