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      Денисова анонсировала переговоры с Москальковой по пленным морякам

      59 Читати новину українською
      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / Фото из открытых источников

      Украина добивается встречи с моряками, который незаконно взяла в плен Россия.

      Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая планирует сегодня провести переговоры со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

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      Сейчас только с ее слов известно о содержании наших моряков. И, разумеется, она уверяет, что условия соответствуют международным. Хотя сама Москалькова с моряками не виделась. Такие выводы она делает со слов членов московской Общественной наблюдательной комиссии – органа, который контролирует содержание узников.

      Их бросили за решетку в Лефортово, сняли погоны, одели в тюремную одежду, вообще неизвестно в каком состоянии находятся наши раненые военнопленные,
      – заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

      Его представители единственные, кто посетил наших пленников. Не пускают к пленным и адвокатов. Об этом рассказал Николай Полозов, который является защитником капитана катера "Бердянск" Дениса Гриценко. Своего подзащитного он до сих пор не видел. Как известно, 21 моряк сейчас находится в московском изоляторе "Лефортово", а трое раненых – в больнице.

      Сейчас нет информации, кто является следователем по делу, так же как и нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд. Также известно, что еще 27 ноября всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение за ч. 3 ст. 322 УК РФ,
      – сказал адвокат Николай Полозов.

      Видеокомментарии по морякам:

      Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пробуют попасть к морякам, но ближайшая встреча может состояться не ранее понедельника, 3 декабря.

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московский СИЗО. Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-и областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия заложники Конфликт в Азовском море Новости России
      Источник: 24 канал
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