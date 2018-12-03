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      Український консул направив запит для відвідин ув'язнених у РФ моряків, – Денісова

      66 Читать новость на русском
      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / фото з відкритих джерел

      Працівники консульства України у Москві направили офіційні запити на відвідини ув'язнених у РФ моряків, яких полонили під час конфлікту на Азові.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова.

      Читайте також: Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти

      Отримала інформацію від консульства України у Москві про те, що його співробітники направили офіційні запити до МЗС Російської Федерації та до адміністрацій слідчих ізоляторів "Лефортово" та "Матросская тишина" щодо можливості відвідати українським консулом наших військовополонених, в тому числі, поранених,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, вранці 4 грудня працівники консульства з’ясовуватимуть інформацію щодо внутрішньотюремних рахунків, які начебто відкрили для українських моряків, та про порядок переведення на них коштів. 

      Про надходження відповіді від російської сторони щодо відвідин українським консулом військових моряків Денісова пообіцяла повідомити відразу.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.

      Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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