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      Украинский консул направил запрос для посещения заключенных в РФ моряков, – Денисова

      16 Читати новину українською
      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / Фото из открытых источников

      Работники консульства Украины в Москве направили официальные запросы на посещение заключенных в РФ моряков, которых пленили во время конфликта на Азове.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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      Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и администраций следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" по поводу возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых,
      – говорится в сообщении.

      Так, утром 4 декабря работники консульства будут выяснять информацию о внутритюремных счетах, которые якобы открыли для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств.

      О поступлении ответа от российской стороны относительно посещения украинским консулом военных моряков Денисова пообещала сообщить сразу.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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