Украинский консул направил запрос для посещения заключенных в РФ моряков, – Денисова

Работники консульства Украины в Москве направили официальные запросы на посещение заключенных в РФ моряков, которых пленили во время конфликта на Азове.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и администраций следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" по поводу возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых,

– говорится в сообщении.

Так, утром 4 декабря работники консульства будут выяснять информацию о внутритюремных счетах, которые якобы открыли для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств.

О поступлении ответа от российской стороны относительно посещения украинским консулом военных моряков Денисова пообещала сообщить сразу.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.