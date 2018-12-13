ЄС продовжує санкції проти Росії, – Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив про те, що Євросоюз збирається продовжити низку економічних санкцій проти Росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Лідери ЄС домовилися про продовження економічних санкцій Євросоюзу щодо Росії, не побачивши прогресу по мінських домовленостях,

– зазначив Дональд Туск.

Відомо, що економічні санкції проти РФ продовжили на півроку. Дія поточних обмежень стікала 31 грудня 2018 року.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) 13 грудня 2018 р.

Додамо, що 12 грудня президент Європейської ради Дональд Туск мав зустріч із українським президентом Петром Порошенком. Їх зустріч відбулася напередодні саміту ЄС у Брюсселі.

Зазначимо, що всього у теперішньому списку санкцій – близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і у фейкових "ДНР" та "ЛНР".

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.