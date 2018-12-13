ЄС продовжує санкції проти Росії, – Туск
Президент Європейської ради Дональд Туск заявив про те, що Євросоюз збирається продовжити низку економічних санкцій проти Росії.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Лідери ЄС домовилися про продовження економічних санкцій Євросоюзу щодо Росії, не побачивши прогресу по мінських домовленостях,
– зазначив Дональд Туск.
Відомо, що економічні санкції проти РФ продовжили на півроку. Дія поточних обмежень стікала 31 грудня 2018 року.
Додамо, що 12 грудня президент Європейської ради Дональд Туск мав зустріч із українським президентом Петром Порошенком. Їх зустріч відбулася напередодні саміту ЄС у Брюсселі.
Зазначимо, що всього у теперішньому списку санкцій – близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і у фейкових "ДНР" та "ЛНР".
Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.