ЕС продлевает санкции против России, – Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что Евросоюз собирается продолжить ряд экономических санкций против России.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России, не увидев прогресса по минским договоренностям,

– отметил Дональд Туск.

Известно, что экономические санкции против РФ продлили на полгода. Действие текущих ограничений заканчивалось 31 декабря 2018 года.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) 13 грудня 2018 р.

Добавим, что 12 декабря президент Европейского совета Дональд Туск встретился с украинским президентом Петром Порошенко. Их встреча состоялась накануне саммита ЕС в Брюсселе.

Отметим, что всего в нынешнем списке санкций – около 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и в фейковых "ДНР" и "ЛНР".

Что такое минские договоренности?

"Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.