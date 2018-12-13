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      ЕС продлевает санкции против России, – Туск

      52 Читати новину українською
      ЕС продлевает санкции против России
      ЕС продлевает санкции против России / Фото из открытых источников

      Президент Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что Евросоюз собирается продолжить ряд экономических санкций против России.

      Об этом он написал в своем Twitter.

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      Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России, не увидев прогресса по минским договоренностям,
      – отметил Дональд Туск.

      Известно, что экономические санкции против РФ продлили на полгода. Действие текущих ограничений заканчивалось 31 декабря 2018 года.

      Добавим, что 12 декабря президент Европейского совета Дональд Туск встретился с украинским президентом Петром Порошенко. Их встреча состоялась накануне саммита ЕС в Брюсселе.

      Отметим, что всего в нынешнем списке санкций – около 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и в фейковых "ДНР" и "ЛНР".

      Что такое минские договоренности?
      "Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

      Теги: Новости политики Новости России Минские договоренности Украина – Россия Евросоюз Санкции
      Источник: 24 Канал
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