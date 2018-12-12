Россия полностью находится в изоляции, – Порошенко в Совете Евросоюза

Украинский президент Петр Порошенко прибыл в Брюссель для переговоров с европейскими лидерами в преддверии саммита ЕС. Он сообщил, что будет поднимать на встречах вопрос российской агрессии .

Об этом он заявил в коротком комментарии журналистам перед началом встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, передает "Европейская правда".

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Так, Порошенко сказал, что будет говорить о нападении России на украинской военные корабли вблизи Керченского пролива.

Это – четкий акт агрессии Российской федерации против независимой и суверенной Украины и реакция всего мира уже абсолютно четкая: Россия полностью находится в изоляции,

– отметил он.

Ранее стало известно, что Порошенко отправился с рабочим визитом в Брюссель. Там он собирается обсудить с мировыми лидерами агрессию РФ в Азовском море и вопрос продления санкций против Кремля за войну на Донбассе.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.