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      Росія повністю перебуває в ізоляції, – Порошенко в Раді Євросоюзу

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Український президент Петро Порошенко прибув до Брюсселя для переговорів з європейськими лідерами напередодні саміту ЄС. Він повідомив, що підніматиме на зустрічах питання російської агресії .

      Про це він заявив у короткому коментарі журналістам перед початком зустрічі із президентом Європейської ради Дональдом Туском передає "Європейська правда".

      Читайте також: Порошенко назвав війною атаку Росії в Керченській протоці: з'явилась реакція Путіна

      Так, Порошенко сказав, що говоритиме про напад Росії на українській військові кораблі поблизу Керченської протоки.

      Це – чіткий акт агресії Російської федерації проти незалежної та суверенної України і реакція всього світу вже абсолютно чітка: Росія повністю перебуває в ізоляції,
      – зазначив він.

      Раніше стало відомо, що Порошенко вирушив з робочим візитом до Брюсселя. Там він збирається обговорити зі світовими лідерами агресію РФ в Азовському морі та питання продовження санцій проти Кремля через війну на Донбасі.

      Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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