Порошенко назвав війною атаку Росії в Керченській протоці: з'явилась реакція Путіна

У Путіна продовжують заявляти про "українські провокації" на Азові. Так, у Кремлі не погоджуються, що захоплення росіянами українських човнів та їхнього екіпажу біля Керченської протоки можна назвати війною.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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24 канал писав, що президент України Петро Порошенко відкрито звернувся до президента РФ Володимира Путіна під час свого інтерв'ю американському виданню Fox News. При цьому глава держави назвав війною напад російських військових на українських моряків на Азові.

У Кремлі із словами українського лідера не погоджуються.

"Ми не згодні з таким трактуванням", – сказав Пєсков.

При цьому він вкотре заявив про "порушення державного кордону Росії, з усіма наслідками". Пєсков стверджує, що влада України використовує Росію в образі ворога перед виборами.

Ми бачимо неозброєним оком продовження виборчої кампанії в Україні і використання образу ворога – Росії – для досягнення внутрішньоелекторальних цілей, – переконує він.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада схвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І вже 10 грудня цей законопроект був підписаний президентом Петром Порошенком, а 12 грудня він набув чинності. У відповідь на це Дмитро Пєсков заявив, що непродовження Україною Договору про дружбу і співробітництво з РФ викликає співчуття Кремля.

Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.