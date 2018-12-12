16:45
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Порошенко назвав війною атаку Росії в Керченській протоці: з'явилась реакція Путіна

      1401 Читать новость на русском
      У Путіна відреагували на слова Порошенка про війну
      У Путіна відреагували на слова Порошенка про війну / Фото з відкритих джерел

      У Путіна продовжують заявляти про "українські провокації" на Азові. Так, у Кремлі не погоджуються, що захоплення росіянами українських човнів та їхнього екіпажу біля Керченської протоки можна назвати війною.

      Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

      Читайте також: У Польщі розповіли, хто насправді може ввести нові санкції проти Росії через агресію на Азові

      24 канал писав, що президент України Петро Порошенко відкрито звернувся до президента РФ Володимира Путіна під час свого інтерв'ю американському виданню Fox News. При цьому глава держави назвав війною напад російських військових на українських моряків на Азові.

      У Кремлі із словами українського лідера не погоджуються.

      "Ми не згодні з таким трактуванням", – сказав Пєсков.

      При цьому він вкотре заявив про "порушення державного кордону Росії, з усіма наслідками". Пєсков стверджує, що влада України використовує Росію в образі ворога перед виборами.

      Ми бачимо неозброєним оком продовження виборчої кампанії в Україні і використання образу ворога – Росії – для досягнення внутрішньоелекторальних цілей, – переконує він.

      Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада схвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І вже 10 грудня цей законопроект був підписаний президентом Петром Порошенком, а 12 грудня він набув чинності. У відповідь на це Дмитро Пєсков заявив, що непродовження Україною Договору про дружбу і співробітництво з РФ викликає співчуття Кремля.

      Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 609
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сьогодні , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1051
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сьогодні , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 942
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сьогодні , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 2248
      Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
      сьогодні , 08:00 Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
      Ігор Саджениця 682
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук