У Польщі розповіли, хто насправді може ввести нові санкції проти Росії через агресію на Азові

Наразі потенціал запровадити нові санкції проти Росії за агресію в районі Керченської протоки є лише у Німеччини.

Про це заявив радник глави МЗС Польщі Пшемислав Журавський вель Граєвський, пише "Європейська правда".

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Дипломат наголошує, що зусиль Польщі та країн Балтії у питанні запровадження нових санкцій недостатньо. За його словами, такі рішення можуть бути прийняті лише під впливом наймогутнішої держави ЄС – тобто Німеччини.

"Будь-хто може декларувати заснування нових санкцій, але потенціал запровадити їх зараз має лише Німеччина", – додав він.

До слова, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що німецький уряд не бачить причин для введення нових санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці. Відтак з німецького боку пропозицій щодо нових санкцій не буде.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.