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      У Польщі розповіли, хто насправді може ввести нові санкції проти Росії через агресію на Азові

      3196 Читать новость на русском
      Потенціал ввести нові санкції проти РФ є лише у Німеччинb
      Потенціал ввести нові санкції проти РФ є лише у Німеччинb / Фото з відкритих джерел

      Наразі потенціал запровадити нові санкції проти Росії за агресію в районі Керченської протоки є лише у Німеччини.

      Про це заявив радник глави МЗС Польщі Пшемислав Журавський вель Граєвський, пише "Європейська правда".

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      Дипломат наголошує, що зусиль Польщі та країн Балтії у питанні запровадження нових санкцій недостатньо. За його словами, такі рішення можуть бути прийняті лише під впливом наймогутнішої держави ЄС – тобто Німеччини.

      "Будь-хто може декларувати заснування нових санкцій, але потенціал запровадити їх зараз має лише Німеччина", – додав він.

      До слова, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що німецький уряд не бачить причин для введення нових санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці. Відтак з німецького боку пропозицій щодо нових санкцій не буде. 

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Новини Польщі Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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