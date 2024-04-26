Сьогодні, 26 квітня, у справі Миколи Сольського відбулося судове засідання, на якому чиновнику обирали запобіжний захід. ВАКС залишив його під вартою із можливістю внесення застави.

Дивіться також Схема у кілька етапів і маніпуляції з учасниками АТО: що відомо про справу Сольського

Наразі ще міністр

Прокурори виступали проти того, аби надати Сольському таку альтернативу. Вони боялися, що він як батько трьох неповнолітніх дітей і високопосадовець, зможе виїхати з України і не повернутися. Захист міністра тим часом назвав суму застави "непідйомною". Втім, попри це, майже одразу за Сольського було внесено 75, 7 мільйонів гривень, і він вийшов з під-варти.

На тлі цієї новини у Мінагрополітики заявили, що Сольський продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України.

Зазначимо, що ця ситуація може змінитися, адже міністр подав до Верховної Ради заяву про свою відставку, яку розглянуть на одному із найближчих пленарних засідань.

Сольський заявив, що повністю покладається на рішення парламенту. Якщо нардепи скажуть, аби він залишив посаду – то він піде. Водночас, якщо Рада вирішить, що Сольський має працювати далі, він продовжить працювати.

Нагадаємо, що Сольський обіймає посаду Міністра аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 року.

На чому викрили Сольського: що відомо