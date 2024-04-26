Сьогодні, 26 квітня, у справі Миколи Сольського відбулося судове засідання, на якому чиновнику обирали запобіжний захід. ВАКС залишив його під вартою із можливістю внесення застави.
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Наразі ще міністр
Прокурори виступали проти того, аби надати Сольському таку альтернативу. Вони боялися, що він як батько трьох неповнолітніх дітей і високопосадовець, зможе виїхати з України і не повернутися. Захист міністра тим часом назвав суму застави "непідйомною". Втім, попри це, майже одразу за Сольського було внесено 75, 7 мільйонів гривень, і він вийшов з під-варти.
На тлі цієї новини у Мінагрополітики заявили, що Сольський продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України.
Зазначимо, що ця ситуація може змінитися, адже міністр подав до Верховної Ради заяву про свою відставку, яку розглянуть на одному із найближчих пленарних засідань.
Сольський заявив, що повністю покладається на рішення парламенту. Якщо нардепи скажуть, аби він залишив посаду – то він піде. Водночас, якщо Рада вирішить, що Сольський має працювати далі, він продовжить працювати.
Нагадаємо, що Сольський обіймає посаду Міністра аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 року.
На чому викрили Сольського: що відомо
- 23 квітня міністру вручили підозру у заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень та у спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.
- За даними слідства, Сольський разом з іншими фігурантами справи привласнив 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га.
- Наразі підозри оголосили 4 людям, зокрема самому міністру.
- За словами Сольського, вручена підозра стосується періоду 2017 – 2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав державних посад.
- Юрист за фахом, Сольський з 2003 року працював у ТОВ "Юридична фірма "Сольський, Процик та Партнери" на різних посадах. У 2019 році Сольського обрали народним депутатом.