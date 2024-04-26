Про те, що за Сольського внесли заставу, повідомив його адвокат Кульчицький. Раніше він говорив, що це непідйомна сума.
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Які вимоги покладені на Сольського
Сольський вийшов із СІЗО. Тепер він зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет.
Крім цього, міністру заборонили спілкуватися зі своїм заступником.