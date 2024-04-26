О том, что за Сольского внесли залог, сообщил его адвокат Кульчицкий. Ранее он говорил, что это неподъемная сумма.

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Какие требования возложены на Сольского

Сольский вышел из СИЗО. Теперь он обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет.

Кроме этого, министру запретили общаться со своим заместителем.