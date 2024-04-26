Злочинна група діяла у 2017 – 2021 роках. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) розкрили, як "працювали" злочинці та які ролі виконували учасники схеми. Сольський, до речі, звинувачення заперечує та заявляє, що підозра помилкова.

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Так, за даними слідства, у 2017 році Сольський, який був власником низки сільгоспкомпаній, вирішив заволодіти землею на користь приватного агрохолдингу. Мова про ділянки, які перебували у використанні двох держпідприємств у Сумській області: ДП "Надія" та "Іскра", за якими ще 1953 року було закріплено близько 5800 гектарів землі.

Схема реалізовувалась у кілька етапів у змові з головою Держгеокадастру України та особами, які контролювали діяльність органів Держгеокадастру, так званими кураторами,

– зазначили в НАБУ.

Етапи злочинної схеми

Спершу фігуранти нібито забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства – "Іскра" і "Надія" мали право постійного користування землею на Сумщині.

Через відсутність документів посадові особи Держгеокадастру в Сумській області склали акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Згодом, за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру, ділянки нібито передали заздалегідь визначеним учасникам АТО під виглядом реалізації їх права на безкоштовну приватизацію.

Умовою отримання ділянок у власність було підписання договору про їх передачу в оренду конкретної фірми – ТОВ "Агрофірма "Довіра 2008", яка входить до агрохолдингу "Авіс УкрАгро".



НАБУ показало, як діяла схема незаконного заволодіння землями / Інфографіка НАБУ

Як уточнює Центр протидії корупції, імовірно, в цій справі не обійшлося без витоку інформації. Слідство вважає, що після того, як у жовтні 2023 року детективи отримали ухвалу про обшук, підозрювані якимось чином дізналися про це і почали вживати певних заходів.

Масштаби оборудок

Загалом між 2017 та 2021 роками учасники схеми незаконно заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари. Їхня вартість яких на час скоєння злочину перевищувала 291 мільйоні гривень.

Також ділки намагалися привласнити землі площею 3282 гектари, оцінені приблизно у 190 мільйонів гривень, та цим амбітним планам завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та заарештували ділянки.



Якими будуть ролі учасників схеми / Фото НАБУ

Учасникам схеми вручили підозри

Зараз у справі 12 підозрюваних, серед яких:

міністр аграрної політики Микола Сольський;

його заступник — Маркіян Дмитрасевич;

колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін;

директор ТОВ "Авіс Украгро" Михайло Бугрименко;

двоє кураторів Держгеокадастру;

службові особи Держгеокадастру в Сумській області та інші.

Деталі схеми заволодіння 2,5 тисячі гектарів землі: відео

Позиція Солського

Глава Міністерства аграрної політики та продовольства свою провину заперечує. Він стверджує, що інформація, яку повідомило НАБУ, стосується 2017 – 2018 років, коли він працював адвокатом і нібито не мав відношення до використання землі, про яку йдеться.

Водночас Сольський написав заяву про відставку. Документ датований 25 квітня, тобто заява написана вже після оголошення Сольському підозри у корупції.

Зранку 26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За міністра Сольського уже внесли заставу. Її розмір становив понад 75 мільйонів гривень. Ексміністр аграрної політики вийшов із СІЗО.