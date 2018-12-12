"Містере Путін, це не жарти": Порошенко відкрито звернувся до президента Росії

Президент України Петро Порошенко відкрито звернувся до президента Росії Володимира Путіна під час свого інтерв'ю американському виданню Fox News. При цьому глава держави назвав війною напад російських військових на українських моряків на Азові.

Відео інтерв'ю опубліковане на Facebook-сторінці Порошенка.

24 канал повідомляв, що у цьому ж інтерв’ю Порошенко заявив, що Путін чекав, аби українські кораблі під час подій у Керченській протоці відкрили вогонь у відповідь на обстріли з боку російських прикордонників. Для Москви це стало б причиною розпочати велику наземну військову операцію.

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Містере Путін, це акт агресії. Містере Путін, це війна. Це не жарти, не інцидент, і не криза. Тому що ваші регулярні війська під російським прапором вчинили напад на українське військове судно в міжнародних водах. Немає жодних інших пояснень,

– заявив президент України.

Що трапилось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.