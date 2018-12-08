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      "Путін цього чекав": Порошенко розповів про підлий план Росії в Азовському морі

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      Путін очікував вогонь у відповідь на Азові, щоб розпочати наземну операцію в Україні
      Путін очікував вогонь у відповідь на Азові, щоб розпочати наземну операцію в Україні / Фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін чекав, аби українські кораблі під час подій у Керченській протоці 25 листопада відкрили вогонь у відповідь на обстріли з боку російських прикордонників. Для Москви це стало б причиною розпочати велику наземну військову операцію.

      Про це сказав Президент України Петро Порошенка під час інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає прес-служба глави держави.

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      Український президент зазначив, що регулярні війська Росії, відкрито, під своїм прапором напали на українське воєнне судно в міжнародних водах.

      Це абсолютно неприйнятно. Знову ж таки, нам потрібна єдність, солідарність і дії. Ми повинні покращити співпрацю з НАТО для захисту миру, безпеки, свободи і демократії в регіоні. Нам потрібен пакет санкцій, нам потрібно покращити воєнну і технічну співпрацю, включаючи постачання летальної зброї, яка допоможе нам захистити нашу країну від можливої великої наземної операції, яку ми не виключаємо, що Росія може розпочати в будь-який момент,
      – заявив Порошенко.

      Окрім того, глава держави наголосив, що Україні потрібна присутність НАТО в Чорному морі, аби не дозволити російським військам окупувати Чорне море і регіон Азовського моря.

      Порошенко також наголосив, що реакція всього світу на дії Росії була досить рішучою, але на Путіна слова не мають впливу.

      "Але це заяви, це лише слова, а у відповідь на дії Путіна для нас надзвичайно важливо теж діяти", – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, Литва застосувала індивідуальні санкції та заборонила в'їзд в країну громадянам Російської Федерації, які були причетними до затримання трьох українських кораблів в Керченській протоці. Через це Росія погрожує литовським міністрам, зокрема міністру закордонних справ Лінасу Лінкявічюсу. Зазначимо, що Литва стала першою європейською країною, яка запровадила санкції проти Росії через конфлікт у Керченській протоці.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Новини Росії Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт НАТО
      Джерело: 24 Канал
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