Росія захопила українські кораблі: Литва підготувала жорстку відповідь Кремлю

Литва має намір застосувати індивідуальні санкції і заборонити в'їзд в країну громадянам Російської Федерації, які були причетними до затримання трьох українських кораблів в Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба МЗС балтійської республіки.

Читайте також: Українські консули відвідали у Москві поранених моряків ВМС, – Клімкін

У відомстві наголосили, що Литва після інциденту на Азовському морі "активно консультується з іншими членами міжнародного співтовариства за відповідних заходів до Росії".

МЗС звернувся до департаменту міграції з пропозицією включити в список небажаних в Литві осіб, що безпосередньо брали участь у бойових діях проти українських військових кораблів і відповідальних за це осіб,

– йдеться у повідомленні.

Литовські ЗМІ повідомляють, що до списку санкцій можуть бути включені близько двадцяти чоловік.

До слова, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених у Керченській протоці українських моряків до Різдва або Нового року. В іншому ж разі Росії загрожує тиск та нові санкції.

Що сталось у Керченській протоці?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.