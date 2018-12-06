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      Українські консули відвідали у Москві поранених моряків ВМС, – Клімкін

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      Українські консули відвідали у Москві поранених моряків ВМС
      Українські консули відвідали у Москві поранених моряків ВМС / epa.eu

      У Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці.

      Про це повідомив голова МЗС України Павло Клімкін, пише видання "Новости Донбасса".

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      Міністр заявив, що сьогодні вранці у МЗС Росії "вдалося вибити" графік консульських відвідувань полонених українських моряків.

      Зараз наші консули зустрічаються з трьома пораненими моряками,
      — сказав Клімкін під час брифінгу в Мілані, де проходила зустріч міністрів ОБСЄ.

      Більше того, він додав, що консули щодня будуть приходити до полонених українських моряків для того, щоб простежити в якому вони стані.

      Зараз 21 український військовий утримується в московському СІЗО "Лефортово", ще троє поранених – Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер –перебувають в медчастині ізолятора "Матроська тиша",
      – додав міністр.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ РФ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Павло Клімкін Москва
      Джерело: 24 Канал
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