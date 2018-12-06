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      Українські моряки в полоні Росії: командувач ВМС хоче обміняти себе на наших військових

      304 Читать новость на русском
      Ігор Воронченко
      Ігор Воронченко / ВМС України

      Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко готовий сісти до російської в'язниці замість 24 українських моряків, яких РФ захопила в полон у Керченській протоці.

      Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, передає DW.

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      "У мене розривається серце, коли я бачу своїх солдатів, яких протизаконно утримують в Росії", – сказав Воронченко.

      На його думку, конфлікту, що стався у Керченській протоці, військові кораблі НАТО не змогли б зарадили своєю присутністю в Азовському морі. 

      Існує угода від 2003 року, за якою будь-якому військовому судну для заходу в Азовське море необхідний дозвіл і від України, і від Росії. Це означає, що навіть якби Україна хотіла, Росія б цього не дозволила,
      – пояснив командувач ВМС України.

      Разом з тим, він вважає, що НАТО могло б збільшити свою присутність у Чорному морі. 

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що Україна закликає Туреччину закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.


      Україна попросить Туреччину перекрити Босфор для Росії: карта

      Чи може Туреччина закрити протоку Босфор для Росії?Згідно з конвенцією Монтре, яка в 1936 році відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Туреччина у разі участі у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.

      Проте експерти вважають, що Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден. Окрім того, Босфор можна закривати для військових кораблів воюючих держав, а президент України сказав: "ми ні з ким не збираємось воювати".

      Теги: Новини України Збройні Сили України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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