Українські моряки в полоні Росії: командувач ВМС хоче обміняти себе на наших військових

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко готовий сісти до російської в'язниці замість 24 українських моряків, яких РФ захопила в полон у Керченській протоці.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, передає DW.

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"У мене розривається серце, коли я бачу своїх солдатів, яких протизаконно утримують в Росії", – сказав Воронченко.

На його думку, конфлікту, що стався у Керченській протоці, військові кораблі НАТО не змогли б зарадили своєю присутністю в Азовському морі.

Існує угода від 2003 року, за якою будь-якому військовому судну для заходу в Азовське море необхідний дозвіл і від України, і від Росії. Це означає, що навіть якби Україна хотіла, Росія б цього не дозволила,

– пояснив командувач ВМС України.

Разом з тим, він вважає, що НАТО могло б збільшити свою присутність у Чорному морі.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

Раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що Україна закликає Туреччину закрити протоку Босфор для курсування російських суден у відповідь на дії РФ в Азовському морі.



Україна попросить Туреччину перекрити Босфор для Росії: карта

Чи може Туреччина закрити протоку Босфор для Росії?Згідно з конвенцією Монтре, яка в 1936 році відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Туреччина у разі участі у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.



Проте експерти вважають, що Туреччина навряд чи піде на загострення стосунків з Росією через заклик України перекрити Босфор для російських суден. Окрім того, Босфор можна закривати для військових кораблів воюючих держав, а президент України сказав: "ми ні з ким не збираємось воювати".