Українські моряки у полоні РФ: відомо, в яких умовах перебувають хлопці

Захоплених Росією українських моряків розмістили у СІЗО-2 "Лефортово" у Москві. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила уповноважену з прав людини України Людмилу Денісову, в яких умовах їх утримують.

Про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також: Український консул направив запит для відвідин ув'язнених у РФ моряків, – Денісова

Відомо, що у СІЗО ще відбувається так зване "дорозселення", тобто українських моряків переселять у 8-метрові камери, які розраховані на двох в’язнів. Крім того, до кожного з українців підселять людину, яка вперше буде притягнута до відповідальності.

Більше того, у місці утримання моряків є двір для прогулянок. Українці можуть гуляти без обмежень. Москальова додала, що троє поранених українських військових, які лікуються в ізоляторі "Матросской тишины", можуть самостійно вставати та пересуватися. Також їм дають гаряче харчування та повне медичне забезпечення.

Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.



Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.