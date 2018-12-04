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      Украинские моряки в плену РФ: известно в каких условиях находятся ребята

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      Известно в каких условиях находятся украинские моряки в Москве
      Известно в каких условиях находятся украинские моряки в Москве / lyuboml.rayon.in.ua

      Захваченных Россией украинских моряков разместили в СИЗО-2 "Лефортово" в Москве. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила уполномоченному по правам человека Украины Людмилу Денисову, в каких условиях их содержат.

      Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Украинский консул направил запрос для посещения заключенных в РФ моряков, – Денисова

      Известно, что в СИЗО еще происходит так называемое "дорасселенние", то есть украинских моряков переселят в 8-метровые камеры, рассчитанные на двух заключенных. Кроме того, к каждому из украинцев подселят человека, который впервые будет привлечен к ответственности.

      Более того, в месте содержания моряков есть двор для прогулок. Украинцы могут гулять без ограничений. Москалева добавила, что трое раненых украинских военных, которые лечатся в изоляторе "Матросской тишины", могут самостоятельно вставать и передвигаться. Также им дают горячее питание и полное медицинское обеспечение.

      Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, одновременно руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пытаются попасть к морякам.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московское СИЗО.

      Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-ти областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

      украинские моряки в плену рф: хроника событий
       
      Теги: Новости Украины Украина – Россия СІЗО Москва Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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