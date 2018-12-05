Полонені українські моряки отримають чималу суму від Кабміну

Кабінет Міністрів України зобов'язався виплатити по 100 тисяч гривень українським військовим, яких Росія захопила в полон у Керченській протоці 25 листопада.

Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 5 грудня, пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Від чого залежить можливість продовження воєнного стану в Україні: відповідь Полторака

"Сьогодні Кабмін ухвалив постанову про виплату військовополоненим, які були захоплені Російською Федерацією після подій в Керченській протоці", – повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш.

Міноборони має надати список із персональними даними військовополонених, завдяки якому МінТОТ зможе знайти їхніх родичей та близьких для виплати допомоги у розмірі 100 тисяч гривень.

Разом з тим, Черниш наголосив, що виділені кошти – цільові. Відтак їх мають скревати на захист моряків, зокрема, на правову допомогу, доставку кореспонденції тощо.

Нагадаємо, 29 листопада міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання всім військовослужбовцям ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської протоки 25 листопада і були захоплені в полон країною-агресором, по 50 тисяч гривень.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.