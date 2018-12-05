14:56
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Полонені українські моряки отримають чималу суму від Кабміну

      104 Читать новость на русском
      Українські моряки в полоні Росії
      Українські моряки в полоні Росії / Фото з відкритих джерел

      Кабінет Міністрів України зобов'язався виплатити по 100 тисяч гривень українським військовим, яких Росія захопила в полон у Керченській протоці 25 листопада.

      Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 5 грудня, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також:  Від чого залежить можливість продовження воєнного стану в Україні: відповідь Полторака

      "Сьогодні Кабмін ухвалив постанову про виплату військовополоненим, які були захоплені Російською Федерацією після подій в Керченській протоці", – повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш.

      Міноборони має надати список із персональними даними військовополонених, завдяки якому МінТОТ зможе знайти їхніх родичей та близьких для виплати допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. 

      Разом з тим, Черниш наголосив, що виділені кошти – цільові. Відтак їх мають скревати на захист моряків, зокрема, на правову допомогу, доставку кореспонденції тощо. 

      Нагадаємо, 29 листопада міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання всім військовослужбовцям ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської протоки 25 листопада і були захоплені в полон країною-агресором, по 50 тисяч гривень.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.       

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.     

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.   

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.     

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Останні новини щодо конфлікту на азові
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Гроші Збройні Сили України Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      сьогодні , 14:27 Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      Євгенія Мазур 4022
      Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      сьогодні , 14:00 Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      Сергій Лещенко 467
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сьогодні , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 287
      Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      сьогодні , 13:02 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 320
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Динамо – Славія: телеканал "Футбол 1" запідозрив киян у роботі з арбітрами, опублікувавши скандальний сюжет (відео)
       16 серпня , 11:20
      Головні новини футболу 25 вересня: МЮ сенсаційно вилетів з Кубка ліги, успіх Ман Сіті Зінченка та невдача Коноплянки
       26 вересня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук