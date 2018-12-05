Скільки росіян підтримують агресію проти України у Керченській протоці: результати опитування

У Всеросійському центрі вивчення громадської думки в Росії заявили, що 87% громадян РФ знають про інцидент в Керченській протоці, коли були атаковані українські кораблі. 93% з них, підтримують дії російських військових.

Про це свідчать результати опитування ВЦВГД.

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Відповідно до статистики, більшість опитаних (93%) вважають затримання російськими прикордонниками проходу українських суден правильним. Більше того, 79% росіян впевнені, що ця подія ніщо інше як спланована провокація з боку української влади.

Російські соціологи стверджують, що ще 30% вважають, що головною метою "провокації" було утримання влади в руках Петра Порошенка перед майбутніми виборами в Україні.

Кожен п'ятий (19%) вважає, що провокація була здійснена спеціально для розв'язання війни між Росією і Україною або для створення чергового приводу, щоб звинуватити Росію в агресії (17%),

– зазначено в результатах опитування.

Натомість, тільки 7% росіян вважають, що українська влада не намагалася спровокувати конфліктну ситуацію. При цьому 43% громадян РФ впевнені, що в майбутньому Росія і Україна відновлять дружні, союзницькі відносини або хоча б нормалізують їх (34%).

Цікаво, що 16% росіян вважають малоймовірним сценарій погіршення відносин між Україною і РФ.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі, але після трьох тижнів припинила це робити.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.