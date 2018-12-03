Скільки українців не люблять Росію: інфографіка

Дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 50% українців відчувають "тепле" або "дуже тепле" ставлення до Польщі, тоді як 52% – "холодне" або "дуже холодне" ставлення до Росії.

Про це свідчить дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

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50% українців відчувають найтепліше ставлення до Польщі, до Європейського Союзу в цілому 49%, а до Білорусі 47%. "Холодно" або "дуже холодно" ставляться до цих країн мало опитаних українців – Польща (5%), ЄС (8%), Білорусь (6%).

Все ж лідером антипатій українців є Росія. Цілих 20% опитаних ставляться до Російської Федерації "дуже тепло" або "тепло". Натомість 52% громадян України відчувають холод до країни-агресора.

До Румунії 21% опитаних відчувають "дуже тепле" або "тепле" ставлення, "холодне" або "дуже холодне" – 12%.

До Угорщини "дуже тепле" або "тепле" ставлення відчувають 23% опитаних, "холодне" або "дуже холодне" – 17%.

Цікаво, що Румунія є лідером серед країн, до яких українці ставляться нейтрально (62%).

Опитування провели по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 29 вересня по 14 жовтня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше.