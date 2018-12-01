15:05
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Українські заробітчани: скільки наших громадян працює у Польщі

      851 Читать новость на русском
      Українські заробітчани: скільки наших громадян працює у Польщі
      Українські заробітчани: скільки наших громадян працює у Польщі / uainfo.org

      У Польщі працюють майже 2 мільйони українців. Крім того, у польських університетах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.

      Про це у суботу, 1 грудня, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на засіданні українсько-польського форуму партнерства в Києві повідомляє Інтерфакс.

      Читайте також: Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну

      Яцек Чапутовіч сказав, що вже майже 2 мільйони українців працюють у Польщі. Він зазначив, що у наші громадяни працюють у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, та інших послугах.

      "Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави", – додав Яцек Чапутовіч.

      За словами міністра, у польських університетах навчаються майже 40 тисяч студентів з України. Крім того, польський міністр сказав, що у 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 мільйон віз.

      Нагадаємо, 1 грудня до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч. Він зустрівся зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, а також вручив нагороду "За людську гідність" сім'ї Олега Сенцова.

      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани студенти статистика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сьогодні , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 33
      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      сьогодні , 14:30 Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      Ігор Саджениця 131
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 122
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 624
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1410
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка
       5 червня , 13:31
      Українці кинулися робити біометричні паспорти
      7 квітня 2017 , 21:35
      Голова "Авто Евро Сили" виявився помічником нардепа, яка голосувала "за" законопроекти 8487 та 8488
       22 листопада , 09:56
      Гол Шевченка потрапив у проморолик знакового матчу
       22 листопада , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук