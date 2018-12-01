Українські заробітчани: скільки наших громадян працює у Польщі

У Польщі працюють майже 2 мільйони українців. Крім того, у польських університетах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.

Про це у суботу, 1 грудня, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на засіданні українсько-польського форуму партнерства в Києві повідомляє Інтерфакс.

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Яцек Чапутовіч сказав, що вже майже 2 мільйони українців працюють у Польщі. Він зазначив, що у наші громадяни працюють у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, та інших послугах.

"Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави", – додав Яцек Чапутовіч.

За словами міністра, у польських університетах навчаються майже 40 тисяч студентів з України. Крім того, польський міністр сказав, що у 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 мільйон віз.

Нагадаємо, 1 грудня до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч. Він зустрівся зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, а також вручив нагороду "За людську гідність" сім'ї Олега Сенцова.