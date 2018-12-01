Міністр закордонних справ Польщі вручив сім'ї Олега Сенцова нагороду "За людську гідність"

1 грудня до Києва з офіційним візитом прибуває міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. Також у їхніх планах – церемонія вручення нагороди "За людську гідність" сім'ї Олега Сенцова.

Українського режисера, якого незаконно затримали у Криму та засудили у Росії нагородили премією "Pro Dignitate Humana".

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Цю польську премію "За людську гідність" міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вручив сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан. Вручення проходило у будинку митрополита на території Софіївського заповідника.

Наданням цієї нагороди Польща висловлює свою підтримку пану Олегові Сенцову, який в очах усієї міжнародної спільноти є символом вічної боротьби заради прав людини. Я водночас гірко шкодую, що не можу особисто вручити цю нагороду Лауреатові,

– сказав Яцек Чапутовіч.

За словами Наталії, Олег продовжує відновлюватись після голодування, однак із цим є проблеми. Наразі його лікують місцеві лікарі у в'язниці, незалежних до нього не пустили.

Ця премія дійсно важлива, адже так міжнародна спільнота показує свою підтримку Олега. А витягнути його з в'язниці можуть лише політики,

– додала сестра політв'язня.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Сенцов на знак протесту голодував 145 днів. Він вимагав звільнити всіх українських бранців Кремля. Проте через різке погіршення здоров'я він був змушений припинити протест.



2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.