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      Адвокат Сенцова розповів, що режисер стежить за новинами в Україні

      68 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

      Адвокат режисера Дмитро Дінзе наголосив, що Олег Сенцов, який перебуває у російській колонії, стежить за новинами в Україні але не розповідає, що про них думає.

      Про це він повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

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      За новинами він стежить. Що він про це думає – нічого не сказав. Ми не обговорювали цього. Він лише сказав, що стежить за ситуацією. Раніше у нього працював тільки "Перший канал", зараз зробили антену, тому він нормально відстежує ситуацію,
      – зауважив Дінзе.

      Він також додав, що під час його візиту Сенцов працював з матеріалами для фільму впродовж усієї зустрічі, яка тривала чотири з половиною години.

      Адвокат згадав про випадок коли Сенцову кілька тижнів не приносили примірники видання "Нова газета".

      "Один номер "Нової газети", наприклад, 111-й, від нього взагалі приховували. Чомусь вони його за ніс водили: "Так-так, принесемо", в результаті нічого не приносили. Видно, вони стежать за інформацією або прослуховують нас якимось чином. Зрештою, йому все віддали і сказали, що більше затримок не буде", – зазначив Дінзе.

      "Нова газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

      Нагадаємо, 5 жовтня 2018 року Олег Сенцов припинив голодування після 145 днів без їжі. Його стан здоров'я значно погіршився. Зокрема, йому діагностували гіпоксію – стан, пов'язаний з недостатнім збагаченням киснем внутрішніх органів, крові.

      2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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