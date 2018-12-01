Адвокат Сенцова розповів, що режисер стежить за новинами в Україні

Адвокат режисера Дмитро Дінзе наголосив, що Олег Сенцов, який перебуває у російській колонії, стежить за новинами в Україні але не розповідає, що про них думає.

Про це він повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

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За новинами він стежить. Що він про це думає – нічого не сказав. Ми не обговорювали цього. Він лише сказав, що стежить за ситуацією. Раніше у нього працював тільки "Перший канал", зараз зробили антену, тому він нормально відстежує ситуацію,

– зауважив Дінзе.

Він також додав, що під час його візиту Сенцов працював з матеріалами для фільму впродовж усієї зустрічі, яка тривала чотири з половиною години.

Адвокат згадав про випадок коли Сенцову кілька тижнів не приносили примірники видання "Нова газета".

"Один номер "Нової газети", наприклад, 111-й, від нього взагалі приховували. Чомусь вони його за ніс водили: "Так-так, принесемо", в результаті нічого не приносили. Видно, вони стежать за інформацією або прослуховують нас якимось чином. Зрештою, йому все віддали і сказали, що більше затримок не буде", – зазначив Дінзе.

"Нова газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

Нагадаємо, 5 жовтня 2018 року Олег Сенцов припинив голодування після 145 днів без їжі. Його стан здоров'я значно погіршився. Зокрема, йому діагностували гіпоксію – стан, пов'язаний з недостатнім збагаченням киснем внутрішніх органів, крові.



2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.