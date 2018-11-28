Олег Сенцов відновлюється після голодування: відомо про стан українського політв'язня

Російський режисер Аскольд Куров відвідав українського політв'язня Кремля Олега Сенцова у колонії в Лабитнангі. Куров є автором стрічки "Процес: Російська держава проти Олега Сенцова".

Про це режисер повідомив у себе на Facebook-сторінці.

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Куров розповів журналістам 24 каналу, що Олег Сенцов почуває себе добре. Режисер додав, що він виглядає значно краще, але досі перебуває під наглядом лікарів в медчастині. Медики кажуть, що є зміни внутрішніх органів, і поки незрозуміло – чи дасть це ускладнення. Тим не менш, Олег набирає вагу і виглядає значно краще. Режисер додав, що він дуже захоплений роботою. Крім того, Олег Сенцов поскаржився адвокату, що не отримує "Нової газети". Наступного ж дня українцю привезли усі свіжі номери.

"Новая газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

Нагадаємо, 5 жовтня 2018 року Олег Сенцов припинив голодування після 145 днів без їжі. Його стан здоров'я значно погіршився. Зокрема, йому діагностували гіпоксію – стан, пов'язаний з недостатнім збагаченням киснем внутрішніх органів, крові.



2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.