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      Олег Сенцов відновлюється після голодування: відомо про стан українського політв'язня

      299 Читать новость на русском
      Олег Сенцов відновлюється після голодування
      Олег Сенцов відновлюється після голодування / ukr.segodnya.ua

      Російський режисер Аскольд Куров відвідав українського політв'язня Кремля Олега Сенцова у колонії в Лабитнангі. Куров є автором стрічки "Процес: Російська держава проти Олега Сенцова".

      Про це режисер повідомив у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: "Голодування не пройшло безслідно": адвокат Сенцова озвучив невтішну інформацію про його стан

      Куров розповів журналістам 24 каналу, що Олег Сенцов почуває себе добре. Режисер додав, що він виглядає значно краще, але досі перебуває під наглядом лікарів в медчастині. Медики кажуть, що є зміни внутрішніх органів, і поки незрозуміло – чи дасть це ускладнення. Тим не менш, Олег набирає вагу і виглядає значно краще. Режисер додав, що він дуже захоплений роботою. Крім того, Олег Сенцов поскаржився адвокату, що не отримує "Нової газети". Наступного ж дня українцю привезли усі свіжі номери.

      "Новая газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

      Нагадаємо, 5 жовтня 2018 року Олег Сенцов припинив голодування після 145 днів без їжі. Його стан здоров'я значно погіршився. Зокрема, йому діагностували гіпоксію – стан, пов'язаний з недостатнім збагаченням киснем внутрішніх органів, крові.

      2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      голодування олега сенцова: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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