Олег Сенцов восстанавливается после голодовки: известно состояние украинского политзаключенного

Российский режиссер Аскольд Куров посетил украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги. Куров является автором ленты "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова".

Об этом режиссер сообщил у себя на Facebook-странице.

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Куров рассказал журналистам 24 канала, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо. Режиссер добавил, что он выглядит значительно лучше, но до сих пор находится под наблюдением врачей в медчасти. Медики говорят, что есть изменения внутренних органов, и пока непонятно, даст ли это осложнения. Тем не менее, Олег набирает вес и выглядит значительно лучше. Режиссер добавил, что он очень увлечен работой. Кроме того, Олег Сенцов пожаловался адвокату, что не получает "Новой газеты". На следующий же день украинцу привезли все свежие номера.

"Новая газета" — российская газета, хорошо известная в своей стране критикой и громкими расследованиями российских политических и социальных событий. Шестеро журналистов издания, в частности, Юрий Щекочихин, Анна Политковская и Анастасия Бабурова были убиты с 2001 года из-за их профессиональной деятельности.

Напомним, 5 октября 2018 года Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней без еды. Его состояние здоровья значительно ухудшилось. В частности, ему диагностировали гипоксию – состояние, связанное с недостаточным обогащением кислородом внутренних органов, крови.



2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.