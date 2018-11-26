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      "Голодування не пройшло безслідно": адвокат Сенцова озвучив невтішну інформацію про його стан

      129 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / фото з відкритих джерел

      Адвокат українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, розповів про теперішній стан здоров'я свого підзахисного та наголосив, що наразі він активно працює над фільмом "Номери".

      Про це захисник Олега Сенцова написав на своїй сторінці у Facebook.

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      Олег Сенцов передає всім великий привіт. Особливо, – Саші Кольченко. Олег відновлюється, але голодування не пройшла безслідно. Вивозили в лікарню, у нього є зміни в нирках, серці і печінці. Чи залишиться це, чи ні – лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров'я – не відомо. І про курочку – це маячня, нічого такого не було,
      – написав Дінзе.

      Також він додав, що Сенцов активно працює над фільмом "Номера". 

      Додамо, що нещодавно стало відомо, що у російській колонії Лабитнангі, де незаконно відбуває покарання український режисер Олег Сенцов, наразі не планують переводити бранця Кремля на спільний для всіх в’язнів тип тримання. Його не переведуть "у загін", поки стан здоров'я не покращиться після голодування.

      Нагадаємо, 5 жовтня 2018 року Олег Сенцов припинив голодування після 145 днів без їжі. Його стан здоров'я значно погіршився. Зокрема, йому діагностували гіпоксію – стан, пов'язаний з недостатнім збагаченням киснем внутрішніх органів, крові.

      2 листопада Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Теги: Новини Росії Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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