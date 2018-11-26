"Голодовка не прошла бесследно": адвокат Сенцова о неутешительной информации о его состоянии

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал о нынешнем состоянии здоровья своего подзащитного и отметил, что сейчас он активно работает над фильмом "Номера".

Об этом защитник Олега Сенцова написал на своей странице в Facebook.

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Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно – Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него наблюдаются изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет – врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье – не известно. И про курочку – это бред, ничего такого не было,

– написал Динзе.

Также он добавил, что Сенцов активно работает над фильмом "Номера".

Добавим, что недавно стало известно, что в российской колонии Лабытнанги, где незаконно отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, пока не планируют переводить пленника Кремля на общий для всех заключенных тип содержания. Его не переведут "в отряд", пока состояние здоровья не улучшится после голодовки.

Напомним, 5 октября 2018 года Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней без пищи. Его состояние здоровья значительно ухудшилось. В частности, ему диагностировали гипоксию – состояние, связанное с недостаточным обогащением кислородом внутренних органов, крови.



2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму.