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      Адвокат Сенцова рассказал, что режиссер следит за новостями в Украине

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      Адвокат режиссера Дмитрий Динзе отметил, что Олег Сенцов, который находится в российской колонии, следит за новостями в Украине, но не рассказывает, что о них думает.

      Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода".

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      За новостями он следит. Что он об этом думает – ничего не сказал. Мы не обсуждали этого. Он лишь сказал, что следит за ситуацией. Ранее у него работал только "Первый канал", сейчас сделали антенну, поэтому он нормально отслеживает ситуацию,
      – сказал Динзе.

      Он также добавил, что во время его визита Сенцов работал с материалами для фильма протяжении всей встречи, которая длилась четыре с половиной часа.

      Адвокат вспомнил о случае когда Сенцов несколько недель не приносили экземпляры издания "Новая газета".

      "Один номер "Новой газеты", например, 111-й, от него вообще скрывали. Почему-то они его за нос водили: "Да-да, принесем", в результате ничего не приносили. Видно, они следят за информацией или прослушивают нас каким-то образом. В конце концов, ему все отдали и сказали, что больше задержек не будет", – отметил Динзе.

      "Новая газета" – российская газета, хорошо известна в своей стране критикой и громкими расследованиями российских политических и социальных событий. Шестеро журналистов издания, в частности Юрий Щекочихин, Анна Политковская и Анастасия Бабурова были убиты с 2001 года из-за их профессиональной деятельность.

      Напомним, 5 октября 2018 года Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней без еды. Его состояние здоровья значительно ухудшилось. В частности, ему диагностировали гипоксию – состояние, связанное с недостаточным обогащением кислородом внутренних органов, крови.

      2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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