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      Министр иностранных дел Польши вручил семье Олега Сенцова награду "За человеческое достоинство"

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      1 декабря в Киев с официальным визитом прибывает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Также в их планах – церемония вручения награды "За человеческое достоинство" семье Олега Сенцова.

      Украинского режиссера, которого незаконно задержали в Крыму и осудили в России наградили премией "Pro Dignitate Humana".

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      Эту польскую премию "За человеческое достоинство" министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Наталье Каплан.

      Яцек Чапутовіч вручив нагороду сестрі Сенцова Наталії Каплан

      Яцек Чапутович вручил награду сестре Сенцова Наталье Каплан

      Вручение проходило в доме митрополита на территории Софиевского заповедника.

       

      Предоставлением этой награды Польша выражает свою поддержку господину Олегу Сенцову, который в глазах всего международного сообщества является символом вечной борьбы ради прав человека. Я одновременно горько жалею, что не могу лично вручить эту награду лауреату,
      – сказал Яцек Чапутович.

      Вручення нагороди Вручение награды "За человеческое достоинство" семье Сенцова

      По словам Натальи, Олег продолжает восстанавливаться после голодания, однако с этим есть проблемы. Сейчас его лечат местные врачи в тюрьме, независимых к нему не пустили.

      Эта премия действительно важная, ведь так международное сообщество показывает свою поддержку Олега. А вытащить его из тюрьмы могут только политики,
      – добавила сестра политзаключенного.

      Напомним, что недавно Олег Сенцов в знак протеста голодал 145 дней. Он требовал освободить всех украинских пленников Кремля. Однако из-за резкого ухудшения здоровья он был вынужден прекратить протест.

      2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Польши
      Источник: 24 канал
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