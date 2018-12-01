Министр иностранных дел Польши вручил семье Олега Сенцова награду "За человеческое достоинство"

1 декабря в Киев с официальным визитом прибывает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Также в их планах – церемония вручения награды "За человеческое достоинство" семье Олега Сенцова.

Украинского режиссера, которого незаконно задержали в Крыму и осудили в России наградили премией "Pro Dignitate Humana".

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Эту польскую премию "За человеческое достоинство" министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Наталье Каплан.

Яцек Чапутович вручил награду сестре Сенцова Наталье Каплан

Вручение проходило в доме митрополита на территории Софиевского заповедника.

Предоставлением этой награды Польша выражает свою поддержку господину Олегу Сенцову, который в глазах всего международного сообщества является символом вечной борьбы ради прав человека. Я одновременно горько жалею, что не могу лично вручить эту награду лауреату,

– сказал Яцек Чапутович.

Вручение награды "За человеческое достоинство" семье Сенцова

По словам Натальи, Олег продолжает восстанавливаться после голодания, однако с этим есть проблемы. Сейчас его лечат местные врачи в тюрьме, независимых к нему не пустили.

Эта премия действительно важная, ведь так международное сообщество показывает свою поддержку Олега. А вытащить его из тюрьмы могут только политики,

– добавила сестра политзаключенного.

Напомним, что недавно Олег Сенцов в знак протеста голодал 145 дней. Он требовал освободить всех украинских пленников Кремля. Однако из-за резкого ухудшения здоровья он был вынужден прекратить протест.

2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.