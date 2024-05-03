Буквально день тому українці бачили яскравий метеор. Його зафіксували одразу в шести областях.
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В Україні – північне сяйво
В низці телеграм-каналів поширилися світлини рожевого північного сяйва. Явище локалізується в північно-східних регіонах України.
Північне сяйво в небі України 2 травня 2024 / Фото з телеграм-каналів
Регіонами, де вже бачили незвичне явище, є Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області. Те, що це саме північне сяйво, підтвердив Сумський обласний центр з гідрометеорології.
Північне сяйво на Чернігівщині / Фото підписниці Суспільного
"Північне сяйво на Чернігівщині. Такий вигляд мало небо над Новим Биковом орієнтовно о 22-й годині 2 травня", – зазначили журналісти.
Загадкове гало над Україною
А ще в деяких областях бачили гало навколо Місяця – щонайменше у Києві, Одесі та Дніпрі.
Гало навколо Місяця в Україні 2 травня 2024 / Фото з телеграм-каналів
Якщо наблизити світлини гало, може здатися, що воно схоже на знак гривні.
Гало над Києвом 2 травня 2024 / Фото з телеграм-каналів
Але у ролику воно має досить моторошний вигляд, адже об'єкт ширяє в небі.
Загадковий об'єкт у небі над Києвом: дивіться відео
Утім, є версія, що насправді причина гало – запуск ракети Маска у США. Там бачили другий ступінь носія SpaceX Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion.
Що таке гало
Це оптичне явище в атмосфері, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше – за інших умов.
Найпоширенішою формою гало є світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця. В Україні воно зазвичай не дуже помітне, тому яскраве гало завжди потрапляє в об'єктиви камер. Як-от гало над Києвом у травні 2023 – до речі, рівно рік тому!