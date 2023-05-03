Гало над Києвом

Мова йде про гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла. Принципи його формування схожі з веселкою, однак гало виникає навколо Сонця і формується в льодяних кристалах, а не краплях води, пише 24 Канал.

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Спостерігати гало на небі можна в будь-яку пору року, вночі та вдень, навколо Сонця або Місяця і навіть навколо ліхтарів або ламп (останнє – тільки в холодну погоду). Однак попри, здавалося б, простий спосіб формування явища, виникає воно не так вже й часто.



Гало над Києвом / Фото Вікторія Кутьїна/24 Канал



Гало над Києвом / Фото @valeriesavo/Twitter

Як відрізнити гало від веселки?

Веселку спостерігають стоячи спиною до сонця, а гало (крім кількох видів) – біля Сонця.

Веселка повнокольорова, у ній є всі кольори спектра: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Гало ж здебільшого слабко забарвлене – присутні тільки червоний і помаранчевий кольори, решту видно гірше. У дуже рідкісних випадках гало буває повнокольоровим.

У веселки червоний колір на зовнішній стороні, а ближче до центру – фіолетовий. У гало ближче до центру (Сонця) червоний.

Гало над Києвом / Фото Лариса Кучер/Facebook