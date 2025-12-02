У 2025 році озонова діра над Антарктидою досягла максимуму в близько 21 млн кв. км, що значно менше за майже 26 млн кв. км, які фіксували минулого року. За даними Служби моніторингу атмосфери Copernicus, вона не лише була меншою, а й закрилася раніше. Це другий рік поспіль, коли спостерігається скорочення масштабів сезонного руйнування озону після періоду аномально великих дір у 2020–2023 роках. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на дослідження опубліковані в журналі Nature.

Дивіться також Те саме чекає й на нас: ось чому Антарктика танула 9000 років тому і зникає зараз

Чому озонова діра зменшилась і що це означає?

Лоранс Руїль, директор Cams, назвав цьогорічні показники заспокійливим сигналом і пов’язав прогрес із багаторічною забороною озоноруйнівних речовин. Ці сполуки значно виснажили озоновий шар у минулому, але після ухвалення Монреальського протоколу 1987 року й наступних поправок рівень шкідливих викидів впав. Торішнє дослідження Nature Climate Change підтвердило, що обмеження вже знизили вплив парникових газів і пришвидшили очікуваний момент пікових викидів.

Як пише The Guardian, всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що над Антарктидою шар може повернутися до нормального рівня лише близько 2066 року. Разом з тим учені все ще вивчають причини надзвичайно великих дір у 2020–2023 роках. Однією з головних версій є виверження вулкана Хунга-Тонга у 2022 році, яке викинуло в стратосферу величезні об’єми пари та аерозолів, що вплинули на склад атмосфери та сприяли збільшенню діри у 2023-му.

Фахівці Copernicus наголошують: без міжнародних екологічних угод падіння рівня озону могло б сягнути катастрофічних масштабів. У США Nasa та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень класифікували озонову діру 2025 року як п’яту найменшу з 1992-го. Науковець Пол Ньюман із центру Goddard підкреслює, що динаміка відповідає прогнозам – діри утворюються пізніше та зникають раніше, хоч до повного відновлення ще далеко.

Озоновий шар відіграє критично важливу роль у стримуванні ультрафіолетового випромінювання. Його ослаблення підсилює ризики раку шкіри, катаракти, шкодить екосистемам і врожаям. Тому навіть незначне скорочення озонової діри вчені оцінюють як важливий екологічний успіх і доказ того, що спільні дії держав здатні змінювати глобальні тенденції.

Що означає замкнене повітря, знайдене всередині антарктичного льоду?

Міжнародна команда дослідників з Центру дослідження найдавнішого льоду (COLDEX) виявила рекордний зразок льоду в регіоні Аллан-Гіллз у Східній Антарктиді. Ця знахідка більш ніж удвічі перевищує вік попереднього найстарішого зразка, якому було близько 2,7 мільйона років. Лід та бульбашки повітря, що застигли в ньому, датуються епохою міоцену, який тривав від 23 до 5,3 мільйона років тому. Цей був період, коли клімат на Землі був значно теплішим, а рівень моря вищим.

Аналіз ізотопів кисню у кризі дозволив ученим встановити, що за останні 6 мільйонів років регіон Аллан-Гіллз зазнав поступового охолодження приблизно на 12 градусів Цельсія, йдеться в дослідженні, опублікованому на сторінках PNAS. Цей крижаний керн є "несуцільним", тобто він був взятий з льоду, який дуже повільно зміщувався через рух льодовиків, що виштовхнуло давніші нижні шари ближче до поверхні. Саме тому для його видобутку знадобилося відносно неглибоке буріння.