У 2025 году озоновая дыра над Антарктидой достигла максимума в около 21 млн кв. км, что значительно меньше почти 26 млн кв. км, которые фиксировали в прошлом году. По данным Службы мониторинга атмосферы Copernicus, она не только была меньше, но и закрылась раньше. Это второй год подряд, когда наблюдается сокращение масштабов сезонного разрушения озона после периода аномально больших дыр в 2020–2023 годах. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследования опубликованные в журнале Nature.

Почему озоновая дыра уменьшилась и что это значит?

Лоранс Руиль, директор Cams, назвал нынешние показатели успокаивающим сигналом и связал прогресс с многолетним запретом озоноразрушающих веществ. Эти соединения значительно истощили озоновый слой в прошлом, но после принятия Монреальского протокола 1987 года и последующих поправок уровень вредных выбросов упал. Прошлогоднее исследование Nature Climate Change подтвердило, что ограничения уже снизили влияние парниковых газов и ускорили ожидаемый момент пиковых выбросов.

Как пишет The Guardian, всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что над Антарктидой слой может вернуться к нормальному уровню только около 2066 года. Вместе с тем ученые все еще изучают причины чрезвычайно больших дыр в 2020–2023 годах. Одной из главных версий является извержение вулкана Хунга-Тонга в 2022 году, которое выбросило в стратосферу огромные объемы пара и аэрозолей, что повлияли на состав атмосферы и способствовали увеличению дыры в 2023-м.

Специалисты Copernicus отмечают: без международных экологических соглашений падение уровня озона могло бы достичь катастрофических масштабов. В США Nasa и Национальное управление океанических и атмосферных исследований классифицировали озоновую дыру 2025 года как пятую наименьшую с 1992-го. Ученый Пол Ньюман из центра Goddard подчеркивает, что динамика соответствует прогнозам – дыры образуются позже и исчезают раньше, хотя до полного восстановления еще далеко.

Озоновый слой играет критически важную роль в сдерживании ультрафиолетового излучения. Его ослабление усиливает риски рака кожи, катаракты, вредит экосистемам и урожаям. Поэтому даже незначительное сокращение озоновой дыры ученые оценивают как важный экологический успех и доказательство того, что совместные действия государств способны менять глобальные тенденции.

Что означает замкнутый воздух, найденный внутри антарктического льда?

Международная команда исследователей из Центра исследования древнейшего льда (COLDEX) обнаружила рекордный образец льда в регионе Аллан-Хиллз в Восточной Антарктиде. Эта находка более чем вдвое превышает возраст предыдущего старейшего образца, которому было около 2,7 миллиона лет. Лед и пузырьки воздуха, застывшие в нем, датируются эпохой миоцена, который длился от 23 до 5,3 миллиона лет назад. Это был период, когда климат на Земле был значительно теплее, а уровень моря выше.

Анализ изотопов кислорода в кризисе позволил ученым установить, что за последние 6 миллионов лет регион Аллан-Гиллз подвергся постепенному охлаждению примерно на 12 градусов Цельсия, говорится в исследовании, опубликованном на страницах PNAS. Этот ледяной керн является "несплошным", то есть он был взят изо льда, который очень медленно смещался из-за движения ледников, что вытолкнуло более древние нижние слои ближе к поверхности. Именно поэтому для его добычи понадобилось относительно неглубокое бурение.