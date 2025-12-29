Что показали камеры на спинах пингвинов?

Специалисты Национального антарктического научного центра поделились уникальными записями, сделанными с помощью камер, установленных на спинах субантарктических пингвинов. Эти птицы считаются самыми быстрыми среди всех видов пингвинов и способны достигать скорости до 36 километров в час под водой, пишет 24 Канал.

Смотрите также Эти животные вымирают по всему миру, но никто не знает причин

Видеоматериал позволяет наблюдать, как пингвины охотятся на криль – мелких ракообразных, которые формируют густые скопления в воде. Иногда криль образует настоящие полосы, сквозь которые птицы стремительно проносятся, ловя добычу.

Особенно интересным является способ передвижения пингвинов под водой. Они двигаются подобно птицам в воздухе, активно махая крыльями вместо традиционного плавания. Для улучшения гидродинамики пингвины выпускают пузырьки воздуха из-под оперения, что создает эффект лучшего скольжения.

Записи также фиксируют процесс очистки перьев, когда птицы переворачиваются с одной стороны на другую. Это не просто гигиеническая процедура – от состояния оперения напрямую зависят теплоизоляционные свойства и скорость плавания пингвинов.

Как это сделали?

Для получения таких кадров ученые используют специальное оборудование. GPS-трекер и видеокамеру фиксируют на спине птицы с помощью специальной ленты и клея. Спина идеально подходит для крепления благодаря большой площади, стабильной форме и минимальной подвижности. Камеру снимают через сутки после установки, тогда как трекер остается на птице около трех недель.

Процедура установки и снятия оборудования разработана так, чтобы не повреждать перья и быть абсолютно безопасной для животных.

Исследования проводятся на острове Галиндез вблизи украинской станции, где сейчас насчитывается более 730 гнезд субантарктических пингвинов с птенцами. Получение видеозаписей стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из Норвежского полярного института.