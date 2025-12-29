Що показали камери на спинах пінгвінів?

Спеціалісти Національного антарктичного наукового центру поділилися унікальними записами, зробленими за допомогою камер, встановлених на спинах субантарктичних пінгвінів. Ці птахи вважаються найшвидшими серед усіх видів пінгвінів і здатні досягати швидкості до 36 кілометрів на годину під водою, пише 24 Канал.

Дивіться також Ці тварини вимирають по всьому світу, але ніхто не знає причин

Відеоматеріал дозволяє спостерігати, як пінгвіни полюють на криль – дрібних ракоподібних, які формують густі скупчення у воді. Часом криль утворює справжні смуги, крізь які птахи стрімко проносяться, ловлячи здобич.

Особливо цікавим є спосіб пересування пінгвінів під водою. Вони рухаються подібно до птахів у повітрі, активно махаючи крилами замість традиційного плавання. Для покращення гідродинаміки пінгвіни випускають бульбашки повітря з-під оперення, що створює ефект кращого ковзання.

Записи також фіксують процес очищення пір'я, коли птахи перевертаються з одного боку на інший. Це не просто гігієнічна процедура – від стану оперення напряму залежать теплоізоляційні властивості та швидкість плавання пінгвінів.

Як це зробили?

Для отримання таких кадрів науковці використовують спеціальне обладнання. GPS-трекер та відеокамеру фіксують на спині птаха за допомогою спеціальної стрічки та клею. Спина ідеально підходить для кріплення завдяки великій площі, стабільній формі та мінімальній рухливості. Камеру знімають через добу після встановлення, тоді як трекер залишається на птаху близько трьох тижнів.

Процедура встановлення та зняття обладнання розроблена так, щоб не пошкоджувати пір'я та бути абсолютно безпечною для тварин.

Дослідження проводяться на острові Галіндез поблизу української станції, де нині налічується понад 730 гнізд субантарктичних пінгвінів із пташенятами. Отримання відеозаписів стало можливим завдяки співпраці з колегами з Норвезького полярного інституту.