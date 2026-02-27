Останні спостереження за поведінкою комах у районах розміщення сонячних ферм виявили дивні аномалії, що змушують учених інакше поглянути на безпеку "чистої" енергії, пише The Pulse.

Чому сонячні панелі подобаються бджолам?

Сучасна людина звикла сприймати сонячні панелі як символ гармонії з планетою, проте науковці починають говорити про наявність певного темного боку цієї технології. Виявляється, що між медоносними бджолами та численними сонячними установками виникла специфічна взаємодія, яку можна назвати примусовим співіснуванням.

На перший погляд, панелі навіть приваблюють комах. Бджоли часто обирають простір за конструкціями для створення своїх колоній, оскільки знаходять там необхідне тепло та захист від вітру. Таке сусідство здається цілком безпечним і навіть вигідним, поки станції працюють у звичному режимі, а комахи продовжують свою діяльність.

Однак при детальному вивченні ситуації екологи виявили невидимий фактор впливу, який негативно позначається на стані екосистеми. Основна проблема полягає у виникненні електромагнітного поля навколо сонячних масивів.

Важливо розуміти, що це випромінювання не є токсичним або безпосередньо небезпечним для життя комах чи людей. Воно має надзвичайно низький рівень і належить до неіонізуючих сил, що за своїми характеристиками нагадують роботу звичайних побутових приладів, які є в кожному домі. Проте саме тут криється головна небезпека для бджіл.

Як сонячні панелі впливають на бджіл?

Природа наділила цих комах унікальним механізмом навігації – внутрішнім біологічним компасом. Вони здатні відчувати природне магнітне поле Землі за допомогою спеціального органу, що дозволяє їм точно орієнтуватися в просторі та знаходити шлях додому.

Штучні електромагнітні поля, що генеруються сонячними панелями, не вбивають комах напряму, але створюють перешкоди для цього чутливого інструменту навігації. Дослідження підтверджують, що навіть незначні збої в електромагнітному фоні можуть призвести до повної дезорієнтації комах.

У результаті бджоли, які вилітають на пошуки нектару, втрачають здатність визначати напрямок і не повертаються до своїх вуликів. Це ставить під загрозу виживання всієї колонії, оскільки без достатньої кількості робочих особин вулик просто вимирає.

Більше доказів

Додаткові докази негативного впливу надали вчені з Університету Талька в Чилі. Їхні експерименти показали, що перебування комах у зоні дії електромагнітних полів викликає у них серйозний фізіологічний стрес. Про це розповіли в дослідженні на сторінках PubMed Central ще у 2023 році.

Зокрема, у бджіл різко підвищується температура тіла, що є типовою стресовою реакцією організму. Такий стан суттєво ускладнює процес запилення та загальну активність комах.

Поки що наукова спільнота продовжує вивчати точні масштаби цього явища, проте вже зараз зрозуміло, що вплив є значним.

Чому важливо оберігати бджіл?

Роль бджіл у світовій екосистемі важко переоцінити, адже вони є ключовою ланкою в процесі запилення рослин, якими харчується людина. Бджоли запилюють понад 70% сільськогосподарських культур, включно з фруктами, овочами, горіхами та олійними культурами. Без них врожайність таких культур, як яблука, мигдаль, кавуни та багато інших, різко знизиться, що може призвести до глобального голоду.

Існують прогнози, згідно з якими повне зникнення цих комах може призвести до руйнації глобальних екосистем упродовж усього 4 років. Саме тому власникам сонячних електростанцій варто усвідомлювати свою відповідальність за збереження природного балансу та враховувати потреби комах при плануванні та експлуатації енергетичних об'єктів.