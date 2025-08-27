Чи врятує "суперфуд" медоносних бджіл від вимирання?

Популяції медоносних бджіл у всьому світі стрімко скорочуються через цілу низку факторів, серед яких зміни клімату, руйнування середовищ існування, інтенсифікація сільського господарства та поширення хвороб. Ця проблема становить серйозну загрозу, оскільки бджоли відіграють ключову роль у запиленні сільськогосподарських культур. Без них під загрозою опиниться виробництво багатьох фруктів, овочів та горіхів, пише 24 Канал з посиланням на Nature.

Щоб вирішити цю проблему, вчені під керівництвом Оксфордського університету у співпраці з кількома науковими установами створили інноваційну харчову добавку, яку вже охрестили "суперфудом" для бджіл. В основі розробки лежить генно-інженерний штам дріжджів Yarrowia lipolytica. Дослідникам вдалося модифікувати ці дріжджі таким чином, щоб вони виробляли точну суміш із шести ключових стеролів – особливих жироподібних сполук, які є життєво необхідними для розвитку та розмноження бджіл.

Головна проблема полягає в тому, що природним джерелом цих стеролів є квітковий пилок, доступ до якого стає все більш обмеженим через зміни в агроландшафтах. Наявні комерційні замінники пилку, які бджолярі використовують для підгодівлі, не містять цих важливих сполук, що робить їх неповноцінними з погляду поживності. Нова добавка вирішує цю проблему, забезпечуючи бджіл усіма необхідними поживними речовинами на молекулярному рівні.

Вражаючі результати

Результати тримісячного експерименту вразили науковців. Бджолині колонії, які отримували збагачений стеролами корм, виростили в 15 разів більше личинок, що успішно досягли стадії лялечки, порівняно з контрольною групою. На додаток, ці колонії продовжували активно розмножуватися протягом усього 90-денного періоду дослідження, тоді як бджоли на стандартній дієті припинили вирощувати потомство.

За словами професорки Джеральдін Райт з Оксфордського університету, ця технологія забезпечує бджіл повноцінним харчуванням, роблячи їх здоровішими та стійкішими до хвороб. Це особливо важливо в періоди, коли природних джерел пилку та нектару бракує. Провідна авторка дослідження, докторка Елінор Мур, порівняла різницю для бджіл із тим, якби людина перейшла від споживання їжі з дефіцитом поживних речовин до збалансованого харчування.

Що далі?

Очікується, що новий продукт не лише допоможе бджолярам зберегти свої колонії, а й позитивно вплине на диких бджіл, зменшивши конкуренцію за обмежені природні ресурси. Хоча для підтвердження довгострокових ефектів ще потрібні масштабніші польові дослідження, вчені сподіваються, що їхня розробка стане доступною для бджолярів і фермерів протягом найближчих двох років.

Наразі невідомо, скільки може коштувати цей "суперфуд".

Чи дійсно бджоли вимирають по всьому світу і які це матиме наслідки?

Вимирання бджіл – це реальна та серйозна проблема світового масштабу. Вчені фіксують значне скорочення популяцій цих комах, що створює загрозу для всієї екосистеми планети. За даними досліджень, з 2006 по 2015 рік кількість видів бджіл скоротилася на 25% порівняно з періодом до 1990-х років. У США, де це питання вивчається найкраще, щорічні втрати бджолиних колоній за останні 10 років становлять 40-50%.

Деякі прогнози вказують, що якщо поточні тенденції збережуться, загальна популяція комах може зникнути до 2119 року, що спричинить крах екосистеми Землі й катастрофу для більшості наземних форм життя.

Чому ж вимирають бджоли?

Існує кілька ключових причин, які призводять до масової загибелі бджіл:

Використання хімікатів у сільському господарстві . Пестициди, особливо неонікотиноїди, є однією з головних загроз. Ці речовини вражають центральну нервову систему комах, роблячи рослини отруйними для них. Навіть якщо хімікати не вбивають бджіл напряму, вони ослаблюють їхній імунітет, роблячи їх вразливими до хвороб.

. Пестициди, особливо неонікотиноїди, є однією з головних загроз. Ці речовини вражають центральну нервову систему комах, роблячи рослини отруйними для них. Навіть якщо хімікати не вбивають бджіл напряму, вони ослаблюють їхній імунітет, роблячи їх вразливими до хвороб. Паразити й хвороби . Великою проблемою для бджолиних сімей є кліщ варроа, який присутній майже в кожному вулику. Він та інші паразити й віруси значно ослаблюють колонії.

. Великою проблемою для бджолиних сімей є кліщ варроа, який присутній майже в кожному вулику. Він та інші паразити й віруси значно ослаблюють колонії. Втрата середовища існування та харчовий стрес . Розширення міст та сільськогосподарських угідь, а також тенденція до монокультури, позбавляють бджіл доступу до різноманітності квітів, які є їхнім основним джерелом їжі. Це призводить до харчового стресу, який посилюється через зміни клімату та посухи.

. Розширення міст та сільськогосподарських угідь, а також тенденція до монокультури, позбавляють бджіл доступу до різноманітності квітів, які є їхнім основним джерелом їжі. Це призводить до харчового стресу, який посилюється через зміни клімату та посухи. Синдром руйнування колоній . Робочі бджоли раптово залишають свої вулики і не повертаються, що призводить до загибелі всієї колонії. Причини комплексні й включають стрес від перевезення вуликів для запилення великих агропромислових полів.

. Робочі бджоли раптово залишають свої вулики і не повертаються, що призводить до загибелі всієї колонії. Причини комплексні й включають стрес від перевезення вуликів для запилення великих агропромислових полів. Технологічний прогрес. Електромагнітне випромінювання від веж мобільного зв'язку та інших технологій може створювати поля, які дезорієнтують бджіл, заважаючи їм знаходити дорогу додому.

Які наслідки вимирання бджіл?

Зникнення бджіл матиме катастрофічні наслідки як для природи, так і для людства.