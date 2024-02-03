Як це було мільйони років тому

Наукові дані свідчать, що перші квіткові рослини виникли 100 мільйонів років тому, тоді як бджоли з'явилися лише через 50 мільйонів років після них. Як сьогодні, так і тоді вони використовували колірний зір, заснований на фоторецепторах, чутливих до ультрафіолетового, синього і зеленого світла.

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Вчені з Університету Монаша в Австралії залучили на допомогу комп'ютерну модель, яка імітувала візуальне середовище, яке оточувало літаючих комах понад 100 мільйонів років тому, коли з'явилися перші квіти. Дослідники дійшли висновку, що найперші квіти, ймовірно, мали тьмяний зеленувато-жовтий колір і спочатку запилювалися мухами. Однак, коли бджоли з їхніми налаштованими системами зору почали запилювати квіти, останні набули нових, яскравих кольорів, які відповідають зоровим можливостям бджіл. Судячи з усього, природний відбір змусив квіти виділятися в очах запилювачів.

Птахи згодом також стали постійними запилювачами квітів, але відбулося це лише через мільйони років після того, як з'явилося запилення комахами. Птахи можуть бачити довгохвильові червоні кольори, які недоступні бджолам. Квіти за еволюційними мірками швидко підлаштувалися і під птахів. Рослини, які запилюються птахами, світяться на інших довжинах хвиль, ніж ті, що запилюються квітами. Людське око не бачить ті частини спектра світла, що доступні птахам і комахам.

Наші дослідження показують, що бджоли є основною рушійною силою квіткової еволюції. Якщо ми не захистимо цих комах та їхнє середовище існування, ми втратимо фундаментальні та прекрасні аспекти життя, якими ми всі насолоджуємося і яких потребуємо,

– пишуть учені в своєму дослідженні.

Оскільки клімат Землі стрімко змінюється, потрібно враховувати, що може трапитися з екосистемами і нашим виробництвом харчів без бджіл. Вкрай важливо зрозуміти, як можна змінити запилення і розмноження рослин, якщо не стане запилювачів.