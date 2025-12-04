Це відкриття свідчить про те, що зусилля природоохоронних організацій та місцевих громад дають реальний результат у боротьбі зі зникненням виду. Це може бути надією на їхній порятунок, пише 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане 4 грудня у Frontiers.

Дивіться також Здається, людство випадково одомашнило нову дику тварину

Чому нові дані про хижаків стали сенсацією для біологів?

Суматранські тигри лишаються єдиною вцілілою популяцією підвиду Panthera tigris sondaica на планеті. Протягом десятиліть їхня чисельність стрімко скорочувалася через агресивне браконьєрство та знищення природного середовища існування.

Однак нове дослідження, проведене в раніше невивченій частині екосистеми Лейзер на півночі острова Суматра, показало картину, що кардинально відрізняється від песимістичних прогнозів. Працюючи спільно з представниками корінного народу гайо, дослідники розмістили мережу із 60 комплектів інфрачервоних фотопасток на деревах у гущавині джунглів.

Результати моніторингу вразили навіть досвідчених зоологів. Протягом 90-денного періоду спостережень у 2023 році камери зафіксували 17 тигрів, а у 2024 році – вже 18 особин. Для порівняння: аналогічні дослідження в інших частинах острова зазвичай виявляли в середньому лише сім тварин за такий самий проміжок часу.

Двоє суматранських тигрів у дикій природі: дивіться відео

Загалом за весь період проєкту вченим вдалося ідентифікувати за унікальними візерунками смуг 27 окремих особин: 14 самиць, 12 самців та одного тигра, стать якого визначити не вдалося.

Особливо важливим є те, що камери зафіксували три виводки тигренят, а також двох молодих самців, які спочатку потрапили в об'єктив як дитинчата, а згодом – вже як дорослі самостійні хижаки.



Один з тигрів, якого зафіксували камери / Фото Joe J. Figel/BKSDA-Aceh, DLHK

Представник природоохоронної організації Hutan Harimau Джо Фігель, зазначив, що отримані дані перевершили всі очікування, оскільки наукова література до цього часу стверджувала, що така висока щільність тигрів у цьому регіоні неможлива. За його словами, це свідчення ефективності багаторічної роботи із захисту території. Як пише Phys.org, ці місця тепер краще патрулюються рейнджерами, щоб відлякувати браконьєрів.

Ідеальне місце

Екосистема Лейзер є унікальною, оскільки це одна з найбільших ділянок нерозривного тропічного лісу в Південно-Східній Азії. Вона охоплює низовини, пагорби й гірські ліси, що створює ідеальні умови для хижаків. Висока концентрація тигрів пояснюється наявністю достатньої кормової бази, зокрема оленів замбар, які водяться тут у великій кількості.

Тигри в екосистемі Лейзер, Суматра: дивіться відео

Проте ситуація залишається крихкою. Тигри повністю зникли у В'єтнамі, Камбоджі та Лаосі, а на Суматрі їм загрожує вирубка цінних порід дерев та полювання заради трофеїв і інгредієнтів для традиційної медицини.

Дослідники наголошують, що хоча нинішні результати є позитивними, вони вимагають посилення охорони, адже ліси, підпорядковані провінційній владі, часто отримують менше ресурсів для захисту, ніж національні парки центрального підпорядкування.