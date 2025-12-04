Это открытие свидетельствует, что усилия природоохранных организаций и местных общин дают реальный результат в борьбе с исчезновением вида. Это может быть надеждой на их спасение, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное 4 декабря в Frontiers.

Почему новые данные о хищниках стали сенсацией для биологов?

Суматранские тигры остаются единственной уцелевшей популяцией подвида Panthera tigris sondaica на планете. В течение десятилетий их численность стремительно сокращалась из-за агрессивного браконьерства и уничтожения естественной среды обитания.

Однако новое исследование, проведенное в ранее неизученной части экосистемы Лейзер на севере острова Суматра, показало картину, кардинально отличающуюся от пессимистических прогнозов. Работая совместно с представителями коренного народа гайо, исследователи разместили сеть из 60 комплектов инфракрасных фотоловушек на деревьях в гуще джунглей.

Результаты мониторинга поразили даже опытных зоологов. В течение 90-дневного периода наблюдений в 2023 году камеры зафиксировали 17 тигров, а в 2024 году – уже 18 особей. Для сравнения: аналогичные исследования в других частях острова обычно выявляли в среднем лишь семь животных за такой же промежуток времени.

Всего за весь период проекта ученым удалось идентифицировать по уникальным узорам полос 27 отдельных особей: 14 самок, 12 самцов и одного тигра, пол которого определить не удалось.

Особенно важно то, что камеры зафиксировали три выводка тигрят, а также двух молодых самцов, которые сначала попали в объектив как детеныши, а впоследствии – уже как взрослые самостоятельные хищники.



Один из тигров, которого зафиксировали камеры / Фото Joe J. Figel/BKSDA-Aceh, DLHK

Представитель природоохранной организации Hutan Harimau Джо Фигель, отметил, что полученные данные превзошли все ожидания, поскольку научная литература до сих пор утверждала, что такая высокая плотность тигров в этом регионе невозможна. По его словам, это свидетельство эффективности многолетней работы по защите территории. Как пишет Phys.org, эти места теперь лучше патрулируются рейнджерами, чтобы отпугивать браконьеров.

Идеальное место

Экосистема Лейзер является уникальной, поскольку это один из крупнейших участков неразрывного тропического леса в Юго-Восточной Азии. Она охватывает низменности, холмы и горные леса, что создает идеальные условия для хищников. Высокая концентрация тигров объясняется наличием достаточной кормовой базы, в частности оленей замбар, которые водятся здесь в большом количестве.

Однако ситуация остается хрупкой. Тигры полностью исчезли во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, а на Суматре им угрожает вырубка ценных пород деревьев и охота ради трофеев и ингредиентов для традиционной медицины.

Исследователи отмечают, что хотя нынешние результаты являются положительными, они требуют усиления охраны, ведь леса, подчинены провинциальной власти, часто получают меньше ресурсов для защиты, чем национальные парки центрального подчинения.