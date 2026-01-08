Як стародавні бджоли використовували кістки для гніздування?

Дослідники з Музею Філда в Чикаго та Музею природничої історії Флориди зробили відкриття, яке може змінити уявлення про поведінку стародавніх комах. Наукова стаття описує перший задокументований випадок, коли бджоли будували свої гнізда безпосередньо в порожнинах тваринних кісток, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Лазаро Віньола Лопес, провідний автор дослідження та постдокторант Музею Філда, разом з колегами досліджував багату на скам'янілості печеру на півдні Домініканської Республіки. Острів Іспаньйола, що об'єднує Гаїті та Домініканську Республіку, має численні вапнякові печери. За словами науковця, у деяких районах провалля трапляються через кожні сто метрів.

Місце дослідження виявив Хуан Альмонте Мілан, куратор палеобіології Національного музею природничої історії Домініканської Республіки. Спускаючись у печеру на мотузці, команда знайшла багатошарові відкладення скам'янілостей з карбонатними прошарками, утвореними під час давніх дощових періодів.



Хуан Альмонте Мілан, вчений, який першим відкрив печеру та на честь якого названі збережені бджолині гнізда / Фото Лазаро Віньола Лопес

Аналіз залишків показав, що печера протягом багатьох поколінь, можливо сотень або тисяч років, служила домівкою для сімейства сов. Хижі птахи полювали на здобич і поверталися в печеру, де відригували пелети з кістками з'їдених тварин. Серед понад 50 видів, представлених у печері, виявили гризунів, лінивців, птахів, рептилій, черепах і навіть крокодилів.

Під час очищення знайдених скам'янілостей від бруду Віньола Лопес помітив дивну особливість у порожніх зубних лунках щелеп ссавців. Осад у цих порожнинах виглядав незвично – поверхня була гладкою та ввігнутою, що не відповідало природному накопиченню відкладень. Це нагадало дослідникові стародавні залишки осиних коконів, які він бачив раніше під час студентських розкопок у Монтані.



Частина скам'янілого черепа ссавця з осадом у зубній лунці, яка виявилася гніздом, побудованим доісторичною бджолою / Фото Лазаро Віньоли Лопеса

На відміну від кількох відомих сучасних видів комах, які живуть великими колоніями та будують масивні гнізда з воску або паперу, більшість інших бджіл ведуть самотній спосіб життя. Вони відкладають яйця в невеликих порожнинах і залишають пилок для личинок. Деякі види риють отвори в деревині або ґрунті, інші використовують готові структури – європейські та африканські види навіть облаштовують гнізда в порожніх мушлях равликів.

Для детального вивчення потенційних комашиних гнізд науковці провели комп'ютерну томографію кісток. Ця технологія дозволила створити тривимірні зображення ущільненого бруду всередині зубних лунок без руйнування скам'янілостей. Структура осаду виявилася ідентичною глиняним гніздам сучасних видів бджіл. У деяких гніздах навіть виявили зерна стародавнього пилку, який материнські особини запечатували всередині для годівлі потомства.



Альвеоли хутії виявилися саме тим розміром, який підходив для гнізд бджіл, що риють ґрунт / Фото Лазаро Віньоли Лопеса

Дослідники припускають, що бджоли змішували слину з брудом для створення маленьких індивідуальних гнізд для яєць – кожне розміром менше гумки на кінчику олівця, йдеться в дослідженні на сторінках журналу Royal Society Open Science. Розташування гнізд усередині кісток більших тварин, імовірно, захищало яйця від хижаків, зокрема ос.

Самих скам'янілих бджіл у гніздах не виявили, що не здивувало Віньолу Лопеса. Жаркі та вологі умови в печері не сприяли збереженню маленьких делікатних тіл комах. Однак відсутність бджіл не завадила присвоїти самим гніздам власну назву. Вони настільки відрізнялися від усіх відомих прикладів, що отримали ім'я Osnidum almontei на честь Хуана Альмонте Мілана.



Перший відомий випадок гніздування стародавніх бджіл усередині вже існуючих порожнин скам'янілостей / Ілюстрація Хорхе Мачукі

Оскільки тіла комах не збереглися, неможливо точно визначити вид бджіл. Це могли бути представники виду, який досі існує, оскільки екологія багатьох карибських бджіл залишається маловивченою. Проте багато тварин, чиї кістки знайдені в печері, вже вимерли, тому цілком можливо, що і ці бджоли належали до зниклого виду.

Науковці вважають, що така незвичайна поведінка бджіл стала результатом кількох факторів. У регіоні небагато підходящого для бджіл ґрунту, тому комахи могли звертатися до печер замість звичайного риття нір. А оскільки ця конкретна печера ставала домівкою для багатьох поколінь сов, які регулярно приносили кістки, бджоли скористалися цією можливістю.

Про що це нам говорить у підсумку?

Відкриття демонструє не лише дивовижну адаптивність бджіл, але й важливість уважності при роботі з викопними залишками. Віньола Лопес підкреслює, що навіть якщо основна мета – знайти скам'янілості великих хребетних тварин, не варто ігнорувати й сліди на них, які розповідають про безхребетних, що прийшли потім. Знання про комах можуть багато сказати про цілу екосистему минулого.