Чи можуть комарі стати ключем до моніторингу біорізноманіття?

У фільмах серії Jurassic Park комарі виступають сховищами ДНК вимерлих динозаврів. Попри те, що відновлення доісторичних видів із скам’янілих комах усе ще залишається неможливим, сама ідея використання комарів як біологічних архівів отримала реальне наукове підтвердження, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Команда дослідників з Університету Флориди провела масштабне польове дослідження в центральній частині штату. Протягом восьми місяців на території природоохоронного резервату площею 10 900 гектарів було зібрано понад 50 000 комарів, що належали до 21 виду. Аналіз крові кількох тисяч самиць дозволив встановити, що їхні укуси відображають майже повну картину місцевої фауни, зазначається в результатах дослідження, опублікованого в журналі Nature.

За результатами генетичного аналізу вчені виявили ДНК 86 різних тварин.

Це близько 80 відсотків усіх хребетних видів, якими, за наявними даними, живляться ці комарі.

У переліку опинилися як дрібні земноводні, так і великі ссавці, включно з домашньою худобою.

За словами ентомолога Лоуренса Рівза, комарі однаково ефективно фіксують присутність тварин з різним способом життя – деревних, мігруючих, осілих, напівводних, а також місцевих, інвазивних і зникаючих видів.

Метод недосконалий

Водночас метод має свої обмеження.

Дослідникам не вдалося виявити ДНК флоридської пантери – одного з найрідкісніших великих хижаків регіону.

Також поза результатами залишилися підземні тварини на кшталт східного крота.

Це свідчить, що ефективність підходу залежить від екологічної доступності виду для комарів.

Інше дослідження доповнює цю роботу

Друга робота цієї ж команди, також опублікована в Nature, показала, що відбір комарів у періоди їхньої максимальної активності дає результати, співставні з традиційними методами обліку різних тварин в екосистемі. Проте під час сухих сезонів класичні польові спостереження все ще перевершують новий підхід за точністю.

Науковці наголошують, що моніторинг біорізноманіття залишається дорогим і трудомістким процесом, який потребує значних ресурсів і вузької спеціалізації. Саме тому аналіз ДНК з комариної крові розглядається як перспективний і відносно дешевий інструмент, особливо в регіонах з великою кількістю комах.

Попри загальну неприязнь людей до комарів, дослідники підкреслюють їхню екологічну роль. Ці комахи можуть не лише бути переносниками хвороб, а й допомагати вченим краще розуміти стан екосистем та ухвалювати обґрунтовані рішення щодо збереження природи.